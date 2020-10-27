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У Греції військовий корабель зіткнувся з торговим судном, двоє поранених

Вівторок, 27 жовтня 2020, 11:16

У Греції військовий корабель зіткнувся із португальським торговим судном, внаслідок цього отримали поранення двоє людей, а тральщик серйозно пошкоджений.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kathimerini.

Інцидент стався вранці 27 жовтня близько 7:40 на виході з порту міста Пірея - найбільшого морського порту країни.

 

Торгове судно Maersk Launceston, що ходить під португальським прапором, зіткнулося з 57-метровим грецьким тральщиком "Каллісто". Maersk Launceston - майже у 5 разів більший за нього, його довжина складає 266 метрів.

 

Внаслідок сильного удару двоє із 27 осіб на борту тральщика отримали легкі травми, їх госпіталізували. 

 

"Каллісто" отримав пробоїну в борту та підтоплений, його довелося буксувати у порт. 

Портова адміністрація Піреї, яка здійнює розслідування випадку, заборонила португальському судну вирушати за своїм маршрутом до з’ясування обставин.

Нагадаємо, наприкінці вересня біля Ересуннського мосту, що між Швецією і Данією, військовий фрегат РФ зіткнувся зі шведським вантажним судном

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