В Греции военный корабль столкнулся с торговым судном, двое пострадавших

В Греции военный корабль столкнулся с португальским торговым судном, в результате чего получили травмы два человека, а тральщик серьезно поврежден.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Kathimerini.

Инцидент произошел утром 27 октября около 7:40 на выходе из порта города Пирея - крупнейшего морского порта страны.

Торговое судно Maersk Launceston, которое ходит под португальским флагом, столкнулось с 57-метровым греческим тральщиком "Каллисто". Maersk Launceston - почти в 5 раз больше, его длина составляет 266 метров.

В результате сильного удара двое из 27 человек на борту тральщика получили легкие травмы, их госпитализировали.

"Каллисто" получил пробоину в борту и подтоплен, его пришлось буксовать в порт.

Портовая администрация Пиреи, которая проводит расследование инцидента, запретила португальском судну отправляться по своему маршруту до выяснения обстоятельств.

Напомним, в конце сентября возле Ересуннского моста, что между Швецией и Данией, военный фрегат РФ столкнулся со шведским грузовым судном.