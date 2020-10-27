Франція посилить охорону місць культу до Дня Всіх Святих через загрозу терактів
Французька поліція посилено охоронятиме усі місця культу перед Днем Всіх Святих, 1 листопада, через підвищену терористичну загрозу.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.
У розпорядження декількох ЗМІ потрапило розпорядження очільника національної поліції, в якому висловлюється прохання посилити заходи безпеки та зазначається, що країна - "під підвищеною та постійною терористичною загрозою".
Розпорядження було розіслане після того, як агентство Thabat, близьке до Аль-Каїди, висловила прямі погрози на адресу Франції.
Керівник нацполіції у зв’язку з цим закликає посилити наявні заходи безпеки, особливо у місцях, де можуть відбуватися християнські релігійні заходи до Дня всіх святих, а також - біля мусульманських місць культу, представники яких засуджували скоєні екстремістами теракти.
На додачу, міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен просить поліцію особливо ретельно стежити за будь-якими погрозами на адресу Франції у соцмережах.
Нагадаємо, 16 жовтня у Франції сталося жорстоке вбивство вчителя історії, який на уроці свободи слова показав учням карикатури на пророка Мухаммеда. Вбивця виявився 18-річним чеченцем, народженим у Москві.
Теракт сколихнув усю країну. Тисячі людей у десятках міст вийшли вшанувати пам’ять вбитого Самюеля Паті. Урочисте прощання з ним організували в університеті Сорбонни за участі перших осіб.
Еммануель Макрон після цього звернувся до МВС з проханням скласти список організацій, які позиціонують свою діяльність як антиісламофобські, та провести щодо усіх належну перевірку. В МВС заявили, що ініціюють розпуск "ворожих до Республіки" організацій ісламського спрямування та тимчасове закриття мечеті, імам якої засудив дії вчителя.