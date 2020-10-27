Франция усилит охрану мест культа ко Дню Всех Святых из-за угрозы терактов

Французская полиция будет усиленно охранять все места культа перед Днем Всех Святых, 1 ноября, из-за повышенной террористической угрозы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

В распоряжение нескольких СМИ попало распоряжение главы Национальной полиции, в котором выражается просьба усилить меры безопасности и отмечается, что страна - "под повышенной и постоянной террористической угрозой".

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Распоряжение было разослано после того, как агентство Thabat, близкое к Аль-Каиде, выразило прямые угрозы в адрес Франции.

Руководитель Нацполиции в связи с этим призывает усилить существующие меры безопасности, особенно в местах, где могут происходить христианские религиозные мероприятия ко Дню Всех Святых, а также - у мусульманских мест культа, представители которых осуждали совершенные экстремистами теракты.

В дополнение, министр внутренних дел Жераль Дарманен просит полицию особенно тщательно следить за любыми угрозами в адрес Франции в соцсетях.

Напомним, 16 октября во Франции произошло жестокое убийство учителя истории, который на уроке свободы слова показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийца оказался 18-летним чеченцем, рожденным в Москве.

Теракт всколыхнул всю страну. Тысячи людей в десятках городов вышли почтить память убитого Самюэля Пати. Торжественное прощание с ним организовали в университете Сорбонны с участием первых лиц.

Эммануэль Макрон после этого обратился к МВД с просьбой составить список организаций, которые позиционируют свою деятельность как антиисламофобские, и провести по всем надлежащую проверку. В МВД заявили, что инициируют роспуск "враждебных к Республике" организаций исламского направления и временное закрытие мечети, имам которой осудил действия учителя.