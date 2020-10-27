Эрдоган подал в суд на правого депутата из Нидерландов за публикацию карикатуры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подает в суд на ультраправого нидерландского политика Герта Вилдерса, который разместил карикатуру на турецкого лидера в Twitter.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Адвокат Эрдогана подал в прокуратуру Анкары заявление с требованием возбудить уголовное дело за "оскорбление президента", что является преступлением по турецким законам.

В субботу Вилдерс поделился карикатурой, изображающей Эрдогана в шляпе в форме бомбы с логотипом его правящей Партии справедливости и развития вместе с подписью "террорист".

Эрдоган в выходные раскритиковал Вилдерса, сказав: "Есть так называемый голландский депутат, который плохо отзывается о нас. В отличие от него, мы не миримся с расизмом, а фашистам нет места в Турции".

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу также осудил карикатуру, заявив, что "расистские неудачники Европы показали свое истинное лицо, столкнувшись с реальностью".

Вилдерс, чья правая Партия свободы является крупнейшей оппозиционной силой в парламенте Нидерландов, в свою очередь назвал Эрдогана "неудачником".

"Значит, человек, который называет меня фашистом, а раньше называл Нидерланды фашистскими и пережитком нацизма, теперь будет выдвигать против меня обвинения? Мир перевернулся", - добавил он.