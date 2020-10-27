В уряді Німеччини допускають до 20 тисяч щоденних заражень в країні вже в кінці тижня

В уряді Німеччини допускають, що вже цього тижня приріст заражень коронавірусом в країні може досягти 20 тисяч за добу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це сказав міністр економіки Петер Альтмаєр.

"Ми бачимо експоненційне зростання. У Німеччині "крива" нових заражень зросла на 70-75%, порівняно з попереднім тижнем", - зазначив він.

На початку вересня канцлерка Ангела Меркель казала, що Німеччина може досягти 19 тисяч щоденних заражень перед Різдвом.

У вівторок, 27 жовтня, в країні зареєстрували 11 409 нових заражень. Останній рекорд заражень, за даними Інституту Роберта Коха, зареєстрували цієї суботи - 14 714 випадків.

У своїй заяві 24 жовтня канцлерка закликала громадян максимально обмежити контакти і поїздки, а 26 жовтня назвала ситуацію з коронавірусом "драматичною" і попередила, що Німеччина на межі втратити контролю над епідемією.

Цієї середи, 28 жовтня, Меркель та лідери 16 федеральних земель Німеччини зустрінуться для обговорення додаткових заходів, які могли б стримати поширення вірусу.

Видання Bild з посиланням на свої джерела повідомляло, що канцлерка допускає м’який "локдаун", який зачепить ресторани, бари та масові заходи.