Меркель вважає ситуацію з пандемією драматичною: "Кожен день має значення"
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель попередила, що Німеччина на межі втратити контролю над пандемією, та вважає ситуацію з коронавірусом загрозливою і драматичною.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Меркель говорила вранці на закритій зустрічі з керівництвом своєї партії, довідалось видання Bild.
За інформацією видання, Меркель назвала ситуацію загрозливою, заявивши, що "кожен день має значення".
На цьому тлі Меркель переносить відеосаміт з прем'єр-міністрами федеральних земель, на якому мали обговорити епідеміологічну ситуацію, з п'ятниці на середу.
"Треба буде обговорити, що можна зробити, щоб якомога швидше зупинити поширення вірусу", - заявив у понеділок вдень представник уряду Штеффен Зайберт.
"Наша увага повинна бути зосереджена на тому, що федеральний уряд та уряди земель можуть зробити разом, щоб якомога швидше подолати цю тенденцію", - додав Зайберт.
Кількість нових інфекцій, які реєструються щодня, приблизно подвоїлася у Німеччині за тиждень. Частка людей похилого віку серед інфікованих знову збільшується і лікарні приймають все більше хворих на COVID-19, додав Зайберт.
За даними видання, Меркель у понеділок сказала однопартійцям, що заходів щодо стримування вірусу, очевидно, недостатньо, темпи зараження не сповільнюються і органи охорони здоров'я більше не можуть зрозуміти ланцюжок зараження.
У результаті Німеччина незабаром може опинитися в "складній ситуації", коли ліжок у відділеннях інтенсивної терапії бракуватиме, пояснила Меркель. Вона наголосила, що зростання інфекції потрібно зупинити, оскільки ситуація "дуже динамічна" і "драматична".
У Німеччині останнім часом спостерігається різке зростання числа випадків коронавірусу, яке почалося з настанням прохолоднішої погоди. У неділю Інститут Роберта Коха підтвердив понад 11 000 нових випадків.