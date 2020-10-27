В правительстве Германии допускают до 20 тысяч ежедневных заражений в стране уже в конце недели

В правительстве Германии допускают, что уже на этой неделе прирост заражений коронавирусом в стране может достичь 20 000 в сутки.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом сказал министр экономики Петер Альтмайер.

"Мы видим экспоненциальный рост. В Германии кривая новых заражений выросла на 70-75% по сравнению с предыдущей неделей", - отметил он.

В начале сентября канцлер Ангела Меркель говорила, что Германия может достичь 19 000 ежедневных заражений перед Рождеством.

Во вторник, 27 октября, в стране зарегистрировали 11 409 новых заражений. Последний рекорд заражений, по данным Института Роберта Коха, зарегистрировали в субботу - 14 714 новых случаев.

В своем заявлении 24 октября канцлер призвала граждан максимально ограничить контакты и поездки, а 26 октября назвала ситуацию с коронавирусом "драматической" и предупредила, что Германия на грани потерять контроль над эпидемией.

В эту среду, 28 октября, Меркель и лидеры 16 федеральных земель Германии встретятся для обсуждения дополнительных мер, которые могли бы сдержать распространение вируса.

Издание Bild со ссылкой на свои источники сообщало, что канцлер допускает мягкий локдаун, который затронет рестораны, бары и массовые мероприятия.