Перші три країни отримали €17 млрд з фонду ЄС для підтримки зайнятості в умовах епідемії

Італія, Іспанія та Польща отримали перші кошти з фонду ЄС для підтримки зайнятості в умовах епідемії на загальну суму 17 млрд євро.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційному повідомленні Єврокомісії.

Найбільшу суму отримала Італія - 10 млрд євро, Іспанія - 6 млрд, Польща - 1 млрд євро.

"Коли усі виплати за SURE будуть завершені, Італія отримає загалом 27,4 млрд євро, Іспанія - 21,3 млрд євро, Польща - 11,2 млрд євро", - зазначають у повідомленні.

Кошти виділені у рамках інструменту SURE- тимчасового інструменту ЄС для зниження ризиків безробіття під час кризи COVID-19. Він передбачає фінансову підтримку у вигляді кредитів ЄС.

Наразі вже затвердили підтримку для 17 держав-членів загальним обсягом 87,9 млрд євро - із максимально можливого обсягу у розмірі 100 млрд євро.

"Перші виплати за інструментом SURE - це важливі кроки у нашій роботі над тим, щоб зберегти робочі місця і рівень життя. Це чітко демонструє солідарність Європи із громадянами Іспанії, Італії та Польщі, які постраждали від цієї безпрецедентної кризи", - зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Інструмент SURE - одна з трьох систем соціального захисту на суму до 540 мільярдів євро, які були узгоджені Єврогрупою 9 квітня 2020 року і згодом схвалені лідерами ЄС для захисту робітників, підприємств і держав.