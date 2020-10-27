Первые три страны получили €17 млрд из фонда ЕС для поддержки занятости в условиях эпидемии

Италия, Испания и Польша получили первые средства из фонда ЕС для поддержки занятости в условиях эпидемии на общую сумму 17 млрд евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в официальном сообщении Еврокомиссии.

Наибольшую сумму получила Италия - 10 млрд евро, Испания - 6 млрд, Польша - 1 млрд евро.

"Когда все выплаты по SURE будут завершены, Италия получит целом 27,4 млрд евро, Испания - 21,3 млрд евро, Польша - 11,2 млрд евро", - отмечается в сообщении.

Средства выделены в рамках инструмента SURE- временного инструмента ЕС для снижения рисков безработицы во время кризиса COVID-19. Он предусматривает финансовую поддержку в виде кредитов ЕС.

Сейчас уже утвердили поддержку для 17 государств-членов общим объемом 87,9 млрд евро - с максимально возможного объема в размере 100 млрд евро.

"Первые выплаты по инструменту SURE - это важные шаги в нашей работе над тем, чтобы сохранить рабочие места и уровень жизни. Это четко демонстрирует солидарность Европы с гражданами Испании, Италии и Польши, которые пострадали от этой беспрецедентной кризиса", - отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Инструмент SURE - одна из трех систем социальной защиты на сумму до 540 млрд евро, которые были согласованы Еврогруппой 9 апреля 2020 и впоследствии одобрены лидерами ЕС для защиты работников, предприятий и государств.