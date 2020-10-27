В Іспанії лікарі влаштують перший за 25 років страйк через погані умови праці
Іспанські лікарі проведуть свій перший за останні 25 років загальнонаціональний страйк на знак протесту проти того, що вони називають поганими умовами праці і ослабленим станом національної системи охорони здоров'я.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
24-годинний страйк був оголошений державною Конфедерацією медичних спілок, яка хоче, щоб органи охорони здоров'я провели переговори про зміни в цьому секторі.
Конфедерація стверджує, що пандемія коронавірусу виявила дефіцит інвестицій у систему охорони здоров'я в останні десятиліття.
Протест відбувається на тлі заяви уряду про те, що запропонований ним державний бюджет на 2021 рік передбачає збільшення витрат на охорону здоров'я на 151%.
22 жовтня Іспанія стала першою країною у Європі, яка зареєструвала понад мільйон заражень коронавірусом.
Водночас Санчес наголосив, що уряд намагається не допустити запровадження повторного локдауну і зараз система охорони здоров'я країни краще підготовлена, ніж під час першої хвилі пандемії навесні.