В Испании врачи устроят первую за 25 лет забастовку из-за плохих условий труда

Испанские врачи проведут свой первый за последние 25 лет общенациональную забастовку в знак протеста против того, что они называют плохими условиями труда и ослабленным состоянием национальной системы здравоохранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

24-часовая забастовка была объявлена государственной Конфедерацией медицинских союзов, которая хочет, чтобы органы здравоохранения провели переговоры об изменениях в этом секторе.

Конфедерация утверждает, что пандемия коронавирус обнаружила дефицит инвестиций в систему здравоохранения в последние десятилетия.

Протест происходит на фоне заявления правительства о том, что предложенный им государственный бюджет на 2021 год предусматривает увеличение расходов на здравоохранение на 151%.

22 октября Испания стала первой страной в Европе, зарегистрировавшей более миллиона заражений коронавирусом.

В то же время Санчес подчеркнул, что правительство пытается не допустить введения повторного локдауна и сейчас система здравоохранения страны лучше подготовлена, чем во время первой волны пандемии весной.