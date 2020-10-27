Турецький суд посадив на 5 років співробітника американського консульства

Стамбульський суд у вівторок засудив місцевого співробітника консульства США до тюремного ув'язнення за пособництво мережі, яку Анкара звинувачує в спробі державного перевороту 2016 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Назмі Мете Кантурк, турецький співробітник Служби безпеки Стамбульського консульства, був засуджений до п'яти років і двох місяців в'язниці.

Суд не заарештував Кантурка, а це означає, що він буде вільний до подачі апеляції.

Зазначається, що цей вердикт може ще більше загострити зв'язки між Туреччиною і Сполученими Штатами.

У червні цього року турецький суд засудив іншого співробітника консульства США Метіна Топуза до восьми років і дев'яти місяців тюремного ув'язнення за пособництво терористичній організації.