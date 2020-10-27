Турецкий суд посадил на 5 лет сотрудника американского консульства

Стамбульский суд во вторник приговорил местного сотрудника консульства США к тюремному заключению за пособничество сети, которую Анкара обвиняет в попытке государственного переворота 2016 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Назми Метет Кантурк, турецкий сотрудник Службы безопасности Стамбульского консульства, был приговорен к пяти годам и двум месяцам тюрьмы.

Суд не арестовал Кантурка, а это значит, что он будет свободен до подачи апелляции.

Отмечается, что этот вердикт может еще больше обострить связи между Турцией и Соединенными Штатами.

В июне этого года турецкий суд приговорил другого сотрудника консульства США Метина Топуза к восьми годам и девяти месяцам тюремного заключения за пособничество террористической организации.