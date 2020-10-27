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Європарламент скасував майже всі персональні зустрічі і засідання до кінця листопада 

Вівторок, 27 жовтня 2020, 18:47

Європейський парламент переходить на пленарні засідання в режимі онлайн і скасовує майже всі персональні зустрічі до кінця листопада, щоб зупинити поширення коронавірусу.

Про це рішення повідомив глава Європарламенту Давід Сассолі у внутрішньому документі, з яким ознайомилось видання Politico, повідомляє "Європейська правда".

"Засідання керівних органів парламенту, пленарні засідання, зустрічі звичайних і надзвичайних комітетів та політичних груп повинні проводитися дистанційно, без фізичної присутності осіб, крім голови, і необхідного персоналу секретаріату і технічної підтримки", - йдеться в документі. 

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У ньому додано, що особисті зустрічі будуть дозволені тільки в невеликій кількості випадків стосовно таких важливих питань, як розгляд довгострокового бюджету ЄС і фонду відновлення після пандемії. 

На початку спалаху коронавірусу Європейський парламент скасував всі свої пленарні засідання в Страсбурзі, запровадив онлайн-голосування, заборонив доступ стороннім відвідувачам і дозволив великій кількості своїх співробітників працювати з дому. 

Депутати Європарламенту могли обирати, чи бути їм присутніми на дебатах особисто, чи дистанційно.

У документі наголошується, що кількість випадків зараження коронавірусом у багатьох державах-членах продовжує зростати, і національні уряди в ЄС продовжують вживати заходи для стримування вірусу.

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