Европарламент отменил почти все персональные встречи и заседания до конца ноября
Европейский парламент переходит на пленарные заседания в режиме онлайн и отменяет почти все персональные встречи до конца ноября, чтобы остановить распространение коронавируса.
Об этом решении сообщил глава Европарламента Давид Сассоли во внутреннем документе, с которым ознакомилось издание Politico, сообщает "Европейская правда".
"Заседание руководящих органов парламента, пленарные заседания, встречи обычных и чрезвычайных комитетов и политических групп должны проводиться дистанционно, без физического присутствия лиц, кроме головы и необходимого персонала секретариата и технической поддержки", - говорится в документе.
В нем добавлено, что личные встречи будут разрешены только в небольшом количестве случаев по таким важным вопросам, как рассмотрение долгосрочного бюджета ЕС и фонда восстановления после пандемии.
В начале вспышки коронавируса Европейский парламент отменил все свои пленарные заседания в Страсбурге, ввел онлайн-голосования, запретил доступ посторонним посетителям и позволил большинству своих сотрудников работать из дома.
Депутаты Европарламента могли выбирать, присутствовать на дебатах лично или дистанционно.
В документе отмечается, что количество случаев заражения коронавирусом во многих государствах-членах продолжает расти, и национальные правительства в ЕС продолжают принимать меры для сдерживания вируса.