Європарламент знову не збереться у Страсбурзі через пандемію

Європейський парламент, попри очікування, знову не проведе засідання у Страсбурзі через складну ситуацію з коронавірусом.

Про це повідомив глава Європарламенту Давід Сассолі, пише "Європейська правда".

"З жалем оголошую, що пленарне засідання наступного тижня в Страсбурзі не відбудеться, воно пройде віддалено. Ситуація у Франції і Бельгії дуже серйозна, поїздки туди не рекомендуються", - написав Сассолі у своєму офіційному Twitter-каналі.

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Всі засідання Європарламенту в Страсбурзі були скасовані з лютого, в тому числі у вересні і в перший тиждень жовтня через те, що бельгійська влада оголосила регіон червоною зоною.

Очікувалось, що парламент врешті збереться у Страсбурзі наступного тижня, але ці сподівання не справдилися.

Скасування сесії у Страсбурзі на початку жовтня обурило президента Франції Еммануеля Макрона і його уряд, який захищає місто як офіційну штаб-квартиру Європейського парламенту.