Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

193 аеропорти в Європі під загрозою закриття через пандемію

Глава МЗС Литви: питання Криму заважатиме вступу України до НАТО

Сійярто назвав "жалюгідною" заборону в'їзду в Україну угорським високопосадовцям

Словаччина за вихідні перевірить усе населення на коронавірус






У Сеймі Польщі депутати ледь не побилися через аборти, втрутилась охорона

Вівторок, 27 жовтня 2020, 16:25

У польському Сеймі під час засідання сталися сутички між депутатами опозиції і керівної партії – причиною стало рішення Конституційного суду, яке посилило заборону абортів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Сутички почалися після того як депутатки опозиції з чорними табличками з червоними написами "Жінка вирішує", "Легальний аборт", "Це війна" зробили спробу наблизитися до лідера керівної партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського. Шлях їм перегородили депутатки "Права і справедливості".

Після цього віцеспікер Ришард Терлецький оголосив перерву у засіданні і викликав парламентську охорону.

Охоронці кільканадцять хвилин захищали Качинського. Зрештою він залишив зал засідань.

 

Після цього Терлецький виключив з засідання кількох депутатів опозиції.

У перерві засідання опозиція заявила про провокацію Терлецького і використання служб для захисту диктатора Качинського.

Цезар Томчик з "Громадянської платформи" назвав Ярослава Качинського диктатором і заявив, що саме він розпалює настрої в Польщі. "За всю ситуацію тут і зараз в Сеймі , за всю ситуацію в польській державі, за всю ситуацію в разі Конституційного Суду несе ця людина", - сказав Томчик.

 

"Ми хотіли обговорити законопроєкт, який заспокоїть ситуацію в країні. Щоб жінки в Польщі відчували себе в безпеці, щоб лікарі не відчували, що їм потрібно боятися прокурорів", - заявила Марселіна Завіша з лівих.

Нагадаємо, у четвер 23 жовтня Конституційний суд Польщі оголосив рішення про те, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні. 

Після цього у Варшаві та всій країні почалися акції протесту. 

У неділю люди збиралися під церквами й соборами та подекуди зривали служби, а вчора блокували вулиці низки міст.

Читайте також: Польща без абортів: які наслідки матиме скандальне рішення Конституційного суду.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua