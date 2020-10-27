У Сеймі Польщі депутати ледь не побилися через аборти, втрутилась охорона

У польському Сеймі під час засідання сталися сутички між депутатами опозиції і керівної партії – причиною стало рішення Конституційного суду, яке посилило заборону абортів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Сутички почалися після того як депутатки опозиції з чорними табличками з червоними написами "Жінка вирішує", "Легальний аборт", "Це війна" зробили спробу наблизитися до лідера керівної партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського. Шлях їм перегородили депутатки "Права і справедливості".

Після цього віцеспікер Ришард Терлецький оголосив перерву у засіданні і викликав парламентську охорону.

Охоронці кільканадцять хвилин захищали Качинського. Зрештою він залишив зал засідань.

Після цього Терлецький виключив з засідання кількох депутатів опозиції.

У перерві засідання опозиція заявила про провокацію Терлецького і використання служб для захисту диктатора Качинського.

Цезар Томчик з "Громадянської платформи" назвав Ярослава Качинського диктатором і заявив, що саме він розпалює настрої в Польщі. "За всю ситуацію тут і зараз в Сеймі , за всю ситуацію в польській державі, за всю ситуацію в разі Конституційного Суду несе ця людина", - сказав Томчик.

"Ми хотіли обговорити законопроєкт, який заспокоїть ситуацію в країні. Щоб жінки в Польщі відчували себе в безпеці, щоб лікарі не відчували, що їм потрібно боятися прокурорів", - заявила Марселіна Завіша з лівих.

Нагадаємо, у четвер 23 жовтня Конституційний суд Польщі оголосив рішення про те, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні.

Після цього у Варшаві та всій країні почалися акції протесту.

У неділю люди збиралися під церквами й соборами та подекуди зривали служби, а вчора блокували вулиці низки міст.

Читайте також: Польща без абортів: які наслідки матиме скандальне рішення Конституційного суду.