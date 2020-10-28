Німеччина на місяць введе суворі обмеження через зростання випадків коронавірусу

Уряд Німеччини планує запровадити низку суворих заходів по боротьбі з коронавірусом, щоб зупинити стрімке зростання випадків інфікування.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише DPA, посилаючись на проєкт рішення.

Заходи будуть представлені в середу, коли канцлер Ангела Меркель проведе відеоконференцію з прем'єрами 16 федеральних земель.

Згідно з новими правилами, які набудуть чинності 4 листопада і будуть діяти до кінця наступного місяця, людям буде дозволено зустрічатися на публіці тільки з членами своєї сім'ї і ще одним домогосподарством.

Бари, клуби, паби і аналогічні заклади будуть відкриті тільки для їжі на винос, ночівлі в готелях будуть дозволені тільки з поважної причини, а кінотеатри, театри і спортивні споруди, такі як тренажерні зали і басейни, будуть закриті.

Косметичні студії, масажні салони і тату-студії також не працюватимуть протягом листопада.

Сектор роздрібної торгівлі залишиться відкритим, так само як і перукарні і установи, що пропонують такі медичні процедури, як фізіотерапія.

Школи і дитячі сади також залишаться відкритими, але від них вимагатимуть нові протоколи гігієни.

Число нових інфекцій в Німеччині зараз набагато перевищує рівні, що спостерігалися під час першого піку пандемії коронавірусу в березні і квітні.

З того часу кількість тестувань значно активізувалася, але влада вважає, що в сплеску винні громадські зібрання і нічне життя.

У Німеччині зареєстровано 11409 нових випадків зараження коронавірусом за 24 години у вівторок, що є величезним сплеском в порівнянні з тим же днем ​​минулого тижня, коли було 6868 випадків зараження.