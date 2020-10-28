Прем'єр Нідерландів назвав неприйнятним позов Ердогана через карикатуру

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав "неприйнятними" дії президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який подав скаргу в прокуратуру на ультраправого нідерландського політика за карикатуру в Twitter.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Рютте виступив перед групою нідерландських журналістів і дивлячись в камеру зробив заяву спеціально для турецького президента.

"У мене є послання президенту Ердогану, і воно дуже просте: в Нідерландах ми вважаємо свободу висловлювання думок найбільшим благом, в тому числі карикатури, в тому числі карикатури на політиків", - сказав Рютте.

"Скарга на нідерландського політика, яка може навіть призвести до обмеження свободи вираження поглядів, є неприйнятною", - заявив прем'єр Нідерландів, додавши, що Гаага також передасть його точку зору уряду Туреччини "за звичайними дипломатичними каналами".

Нагадаємо, Ердоган подав скаргу до прокуратури на ультраправого нідерландського політика Герта Вілдерса, який розмістив карикатуру на турецького лідера в Twitter.

Вілдерс поділився карикатурою, що зображує Ердогана в капелюсі в формі бомби з логотипом його правлячої Партії справедливості і розвитку разом з підписом "терорист".