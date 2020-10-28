Премьер Нидерландов назвал неприемлемым иск Эрдогана из-за карикатуры

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал "неприемлемыми" действия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, подавшего жалобу в прокуратуру на крайне правого нидерландского политика за карикатуру в Twitter.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOSr.

Рютте выступил перед группой нидерландских журналистов и глядя в камеру сделал заявление специально для турецкого президента.

"У меня есть послание президенту Эрдогану, и оно очень простое: в Нидерландах мы считаем свободу выражения мнений величайшим благом, в том числе карикатуры, в том числе карикатуры на политиков", - сказал Рютте.

"Жалоба на нидерландского политика, которая может даже привести к ограничению свободы выражения мнения, неприемлема", - заявил премьер Нидерландов, добавив, что Гаага также передаст его точку зрения властям Турции "по обычным дипломатическим каналам".

Напомним, Эрдоган подал жалобу в прокуратуру на ультраправого нидерландского политика Герта Вилдерса, который разместил карикатуру на турецкого лидера в Twitter.

Вилдерс поделился карикатурой, изображающей Эрдогана в шляпе в форме бомбы с логотипом его правящей Партии справедливости и развития вместе с подписью "террорист".