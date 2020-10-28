Країни Балтії фіксують нові "коронавірусні" рекорди

У країнах Балтії приріст заражень коронавірусом минулої доби встановив нові рекорди або наблизився до давніших рекордних показників.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Найбільше погіршилася ситуація у Литві. В країні з населенням 2,8 млн за останню добу коронавірус підтвердили у 776 хворих - найбільше з початку епідемії. Вперше понад 700 випадків у Литві зареєстрували позавчора, 26 жовтня.

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Естонія - за крок від свого максимального показника під час "першої хвилі". Там за добу хворобу підтвердили у 125 хворих. Перед цим останній раз більше 100 заражень реєстрували тільки двічі, ще навесні - максимальний приріст становив 136 випадків за добу.

У Латвії за добу зареєстрували 251 зараження - майже стільки ж, як рекордні 259 хворих 24 жовтня.

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