Страны Балтии фиксируют новые коронавирусные рекорды

В странах Балтии прирост заражений коронавирусом за прошедшие сутки установил новые рекорды или приблизился к давним рекордным показателям.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Больше всего ухудшилась ситуация в Литве. В стране с населением 2,8 млн за последние сутки коронавирус подтвердили у 776 больных - больше всего с начала эпидемии. Впервые более 700 случаев в Литве зарегистрировали позавчера, 26 октября.

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Эстония - в шаге от своего максимального показателя во время первой волны. Там за сутки болезнь подтвердили у 125 больных. Перед этим последний раз более 100 заражений регистрировали только дважды, еще весной - максимальный прирост составил 136 случаев в сутки.

В Латвии за сутки зарегистрировали 251 заражение - почти столько же, как рекордные 259 больных 24 октября.

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