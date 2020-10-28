У Німеччині найбільша кількість нових випадків коронавірусу за добу

Німеччина повідомила про рекордний сплеск коронавірусних інфекцій в середу, за кілька годин до того, як канцлер Ангела Меркель повинна обговорити з регіональними лідерами посилення коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Інститут Роберта Коха повідомив, що за 24 години підтверджено 14 964 нових випадки зараження коронавірусом, що є найвищим щоденним приростом в країні з початку пандемії.

Незважаючи на збільшення числа нових випадків, кількість смертей залишається на низькому рівні. За добу підтверджено 27 померлих серед інфікованих.

Загальна кількість заражених в Німеччині становить 449 275, померли 10 098 осіб.

Очікується, що в середу Меркель вимагатиме від глав 16 федеральних земель Німеччини повернути суворі обмеження у своїх регіонах, аналогічні тим, які спостерігалися на початку пандемії в березні і квітні.

Згідно з новими правилами, які набудуть чинності 4 листопада і діятимуть до кінця наступного місяця, людям буде дозволено зустрічатися на публіці тільки з членами своєї сім'ї і ще одним домогосподарством.

Бари, клуби, паби і аналогічні заклади будуть відкриті тільки для їжі на винос, ночівлі в готелях будуть дозволені тільки з поважної причини, а кінотеатри, театри і спортивні споруди, такі як тренажерні зали і басейни, будуть закриті.