В Германии наибольшее число новых случаев коронавируса в сутки

Германия сообщила о рекордном всплеске коронавирусной инфекции в среду, за несколько часов до того, как канцлер Ангела Меркель должна обсудить с региональными лидерами усиление эпидемических ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Институт Роберта Коха сообщил, что за 24 часа подтверждено 14 964 новых случая, что является самым высоким ежедневным приростом в стране с начала пандемии.

Несмотря на увеличение числа новых случаев коронавируса, количество смертей остается на низком уровне. За сутки подтверждено 27 умерших среди инфицированных.

Общее количество зараженных в Германии составляет 449 275, умерли 10 098 человек.

Ожидается, что в среду Меркель требует от глав 16 федеральных земель Германии вернуть строгие ограничения в своих регионах, аналогичные тем, которые наблюдались в начале пандемии в марте и апреле.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу 4 ноября и будут действовать до конца следующего месяца, людям будет разрешено встречаться на публике только с членами своей семьи и еще одного домохозяйства.

Бары, клубы, пабы и аналогичные заведения будут открыты только для еды на вынос, ночевки в гостиницах будут разрешены только по уважительной причине, а кинотеатры, театры и спортивные сооружения, такие как тренажерные залы и бассейны, будут закрыты.