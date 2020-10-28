Штурм танкера у Ла-Манші: корабель намагався висадити "зайців" в Іспанії та Франції

Франція та Іспанія відмовили в доступі до своїх портів нафтовому танкеру, який пізніше був захоплений безквитковими пасажирами і який штурмували британські спецпризначенці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guradian.

Зареєстрований в Ліберії танкер Nave Andromeda до прибуття до Британії просив дозволи на швартування для висадки семи безквиткових пасажирів.

Але французька влада відмовила судну, як і іспанська влада не дозволила танкеру заходити в порт Лас-Пальмас.

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Дані відстеження кораблів показують, що танкер вийшов з вод Нігерії 5 жовтня і з 20 жовтня провів 24 години біля французького узбережжя недалеко від Сен-Назера, а потім відправився на північ.

Потім він провів два дні біля іспанських і португальських берегів і 25 жовтня прибув до південного узбережжя Англії.

Керівні принципи Міжнародної морської організації щодо безквиткових пасажирів говорять, що капітани суден зобов'язані повідомляти владу про безквиткових пасажирів в наступний порт заходу, а також вживати заходів для встановлення їх особи і місця їх посадки.

Капітани суден також повинні забезпечувати безпеку, загальний стан здоров'я, благополуччя безквиткових пасажирів до їх висадки, а також забезпечувати гуманне поводження з ними.

Оператор Nave Andromeda, Navios Tankers Management, заявив, що безбілетні пасажири "незаконно зійшли на борт" танкера в Лагосі. Він також подякував владі Великобританії "за їх своєчасну і професійну відповідь".

У заяві компанії сказано, що капітан судна "занепокоївся безпекою екіпажу через все більш ворожу поведінку безквиткових пасажирів", коли вони наближалися до Великобританії.