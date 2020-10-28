Штурм танкера в Ла-Манше: корабль пытался высадить "зайцев" в Испании и Франции

Франция и Испания отказали в доступе в свои порты нефтяному танкеру, который позже был захвачен безбилетными пассажирами и штурмовался британским спецназом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guradian.

Зарегистрированный в Либерии танкер Nave Andromeda до прибытия в Британию просил разрешения на швартовку для высадки семи безбилетных пассажиров.

Но французские власти отказали судну, как и испанские власти не разрешали танкеру заходить в порт Лас-Пальмас.

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Данные отслеживания судов показывают, что танкер вышел из вод Нигерии 5 октября и с 20 октября провел 24 часа у французского побережья недалеко от Сен-Назера, а затем отправился на север.

Затем он провел два дня у испанских и португальских берегов и 25 октября прибыл в воды южного побережья Англии.

Руководящие принципы Международной морской организации в отношении безбилетных пассажиров гласят, что капитаны судов обязаны уведомлять власти о существовании безбилетных пассажиров в следующем порту захода, а также предпринимать шаги для установления их личности и места их посадки.

Капитаны судов также должны обеспечивать безопасность, общее состояние здоровья, благополучие и безопасность безбилетных пассажиров до их высадки, а также обеспечивать гуманное обращение с ними.

Оператор Nave Andromeda, Navios Tankers Management, заявила, что безбилетные пассажиры "незаконно взошли на борт" танкера в Лагосе. Он также поблагодарил власти Великобритании, участвовавшие в операции, "за их своевременный и профессиональный ответ".

В заявлении компании говорилось, что капитан судна "обеспокоился безопасностью экипажа из-за все более враждебного поведения безбилетных пассажиров", когда они приближались к Великобритании.