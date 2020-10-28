Bloomberg: Британія і ЄС вивели Brexit-переговори з глухого кута

Переговірники з ЄС та Британії щодо Brexit цього тижня домоглися прогресу у врегулюванні деяких з найсерйозніших розбіжностей, що вселяє надію на можливість досягнення угоди між сторонами до початку листопада.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо агентству Bloomberg від осіб, знайомих з переговорами.

Обидві сторони почали роботу над текстом угоди про рівні конкурентні умови і близькі до завершення спільного документа, який стосується державної допомоги, заявили джерела, які побажали залишитися анонімними.

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Вони додали, що Британія і ЄС також наблизилися до схвалення ключових моментів того, яким чином буде застосовуватися ухвалена угода.

Хоча розбіжності між двома сторонами як і раніше істотні, пише агентство, прогрес по тексту угоди є ознакою того, що вони наблизилися до виходу з глухого кута після семи місяців переговорів.

Джерела додали, що після кількох тижнів безрезультатних перемовин в останні дні настрої змінилися. Обидві сторони працюють над тим, щоб зараз домовитись про якомога більше розділів потенційної угоди.

У четвер переговори перемістяться до Брюсселя, і якщо їхні учасники зможуть подолати подальші розбіжності до 3 листопада, далі фінальний компроміс повинні схвалити прем'єр-міністр Борис Джонсон та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Без угоди мільйони споживачів і компаній зазнають збитків через вплив тарифів, квот і повних митних перевірок, коли Британія вийде з єдиного ринку та митного союзу ЄС 31 грудня.