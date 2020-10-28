Bloomberg: Британия и ЕС вывели Brexit-переговоры из тупика

Переговорщики из ЕС и Великобритании по Brexit на этой неделе добились прогресса в урегулировании некоторых из самых серьезных разногласий, что вселяет надежду на возможность достижения соглашения между сторонами до начала ноября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно агентству Bloomberg от лиц, знакомых с переговорами.

Обе стороны начали работу над текстом соглашения о равных конкурентных условиях и близки к завершению совместного документа, который касается государственной помощи, заявили источники, пожелавшие остаться анонимными.

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Они добавили, что Великобритания и ЕС также приблизились к одобрению ключевых моментов того, каким образом будет применяться принято соглашение.

Хотя разногласия между двумя сторонами по-прежнему существенны, пишет агентство, прогресс по тексту соглашения является признаком того, что они приблизились к выходу из тупика после семи месяцев переговоров.

Источники добавили, что после нескольких недель безрезультатных переговоров в последние дни настроения изменились. Обе стороны работают над тем, чтобы сейчас договориться о как можно большем числе разделов потенциального соглашения.

В четверг переговоры переместятся в Брюссель, и если их участники смогут преодолеть дальнейшие разногласия до 3 ноября, дальше финальный компромисс должны одобрить премьер-министр Борис Джонсон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Без соглашения миллионы потребителей и компаний понесут убытки из-за влияния тарифов, квот и полных таможенных проверок, когда Великобритания выйдет из единого рынка и таможенного союза ЕС 31 декабря.