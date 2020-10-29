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У Німеччині вперше понад 16 тисяч випадків коронавірусу за добу

Четвер, 29 жовтня 2020, 09:29

У Німеччині зареєстровано 16 774 нових випадків зараження коронавірусом за 24 години, що стало найвищим щоденним показником в країні з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

За даними Інституту Роберта Коха, який публікує статистику захворювань, за добу також зафіксовано 89 смертельних випадків серед інфікованих.

Днем раніше було 27 смертей і майже на 2 тисячі менше випадків інфікування.

Загальна кількість випадків коронавірусу в Німеччині досягла 481 013, в результаті хвороби померли 10 272 осіб.

Нагадаємо, Німеччина з 2 листопада запроваджує жорсткі карантинні обмеження, які включають закриття барів, ресторанів та фітнес-студій.

Магазини роздрібної торгівлі залишаються відкритими, але в них діятимуть обмеження стосовно кількості клієнтів усередині. 

Школи і дитячі садки повинні залишатися відкритими.

Населення просять утримуватися від "непотрібних" приватних поїздок. Це також стосується зустрічей з родичами. 

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