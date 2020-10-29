В Германии впервые более 16 тысяч случаев коронавируса за сутки

В Германии зарегистрировано 16 774 новых случая заражения коронавирусом за 24 часа, что стало самым высоким ежедневным показателем в стране с начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По данным Институт Роберта Коха, публикующим статистику заболеваний, за сутки также зафиксировано 89 смертельных случаев среди инфицированных.

Днем ранее было 27 смертей и почти на 2 тысячи случаев инфицирования меньше.

Общее количество случаев коронавируса в Германии достигло 481 013, в результате болезни умерли 10 272 человек.

Напомним, Германия со 2 ноября вводит жесткие карантинные ограничения, включающие закрытия баров, ресторанов и фитнес-студий.

Магазины розничной торговли остаются открытыми, но в них будут действовать ограничения по количеству клиентов внутри.

Школы и детские сады должны оставаться открытыми.

Население просят воздержаться от "ненужных" частных поездок. Это также касается встреч с родственниками.