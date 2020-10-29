Меркель: коронавирус грозит крахом системы здравоохранения Германии

Германия столкнулась с "драматической ситуацией", так как количество новых случаев коронавируса растет по всей стране, что грозит коллапсом службы здравоохранения страны.

Об этом заявила канцлер Ангела Меркель во время выступления в Бундестаге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В своей речи, которую регулярно прерывали выкрики некоторых депутатов, Меркель заявила, что нынешний уровень заражения представляет огромную угрозу для системы здравоохранения страны.

"Такая динамика перегрузит наши отделения интенсивной терапии в течение нескольких недель. Действовать только после заполнения больничных коек было бы слишком поздно", - сказала она, объясняя новые карантинные меры.

Меркель отметила, что понимает "разочарование" в связи с пандемией и новыми ограничениями, но она призвала законодателей и общественность внести свой вклад, чтобы замедлить распространение вируса.

В Германии за последние сутки зарегистрировано 16 774 новых случаев заражения коронавируса, что стало самым высоким ежедневным показателем в стране с начала пандемии.

Напомним, Германия со 2 ноября вводит строгие карантинные ограничения, включающие закрытие баров, ресторанов и фитнес-студий.

Магазины розничной торговли остаются открытыми, но в них будут действовать ограничения по количеству клиентов внутри.

Школы и детские сады должны оставаться открытыми.

Население просят воздержаться от "ненужных" частных поездок. Это также касается встреч с родственниками.