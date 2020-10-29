Туреччина на тлі суперечок з Францією засудила теракт у Ніцці

МЗС Туреччини заявило у четвер, що рішуче засуджує напад з ножем у французькому місті Ніцца.

Про це йдеться в опублікованій у четвер заяві на сайті міністерства, повідомляє "Європейська правда".

У заяві міністерства сказано, що Туреччина солідарна з французьким народом проти насильства і тероризму.

"Ми рішуче засуджуємо напад, скоєний сьогодні в церкві Нотр-Дам в Ніцці. Висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблих в результаті нападу і бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим", - йдеться у заяві.

"Як країна, яка бореться з різними видами тероризму і втрачає своїх громадян через тероризм, ми підкреслюємо, що ми солідарні з французьким народом", - додали у міністерстві.

Нападник з ножем вбив трьох людей в результаті ймовірного терористичного акту в церкві у французькому місті Ніцца в четвер.

Читайте також Охоронця консульства Франції поранили у Саудівській Аравії - ЗМІ

На додачу в ході окремого інциденту поліція застрелила нападника в Авіньйоні, що на південному сході Франції.

Обидва інциденти сталися на тлі конфлікту між Францією та мусульманським світом після того, як президент Еммануель Макрон оголосив рішучі заходи для боротьби з радикальними ісламістами.

Його дії стали реакцією на теракт в середині жовтня біля Парижа, коли екстреміст обезголовив вчителя, який на уроках свободи слова показав учням карикатури на пророка Мухаммеда.

24 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Макрону потрібно "лікувати психіку" через політику президента Франції щодо мусульманської меншини.