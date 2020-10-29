Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Евросоюз: решением КСУ Украина поставила под сомнение свои международные обязательства

Зеленский пообещал не допустить демонтажа системы электронного декларирования

Послы G7 встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы в Украине

"Вырвано из контекста": Шкарлет обвинил ЕП и говорит, что с Евросоюзом нет проблем






Франция объявила высший уровень террористической угрозы

Четверг, 29 октября 2020, 15:11

После смертельной атаки в церкви Ниццы премьер-министр Жан Кастекс объявил самый высокий уровень террористической угрозы в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM-TV.

Кастекс осудил "трусливый и варварский поступок, который огорчил всю страну".

Читайте также
Во Франции второй теракт за день, нападавшего застрелили - СМИ

По словам премьера, высший уровень террористической угрозы распространяется на всю территорию государства. Во Франции он активируется в случае неминуемой угрозы террористического акта или сразу после того, как теракт был совершен.

Напомним, нападающий с ножом убил трех человек в церкви во французском городе Ницца в четверг. Личность злоумышленника пока не установлена.

Мэр Ниццы заявил, что в самом сердце базилики Нотр-Дам состоялся террористический акт. Прокуратура по борьбе с терроризмом начала расследование убийства.

В ходе отдельного инцидента французская полиция в четверг застрелила нападавшего в Авиньоне на юго-востоке страны.

Кроме того, в саудовском городе Джидде напали на охранника французского консульства. Подозреваемый был задержан, а охранник доставлен в больницу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция терроризм
powered by lun.ua