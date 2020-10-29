Франция объявила высший уровень террористической угрозы
После смертельной атаки в церкви Ниццы премьер-министр Жан Кастекс объявил самый высокий уровень террористической угрозы в стране.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM-TV.
Кастекс осудил "трусливый и варварский поступок, который огорчил всю страну".
По словам премьера, высший уровень террористической угрозы распространяется на всю территорию государства. Во Франции он активируется в случае неминуемой угрозы террористического акта или сразу после того, как теракт был совершен.
Напомним, нападающий с ножом убил трех человек в церкви во французском городе Ницца в четверг. Личность злоумышленника пока не установлена.
Мэр Ниццы заявил, что в самом сердце базилики Нотр-Дам состоялся террористический акт. Прокуратура по борьбе с терроризмом начала расследование убийства.
В ходе отдельного инцидента французская полиция в четверг застрелила нападавшего в Авиньоне на юго-востоке страны.
Кроме того, в саудовском городе Джидде напали на охранника французского консульства. Подозреваемый был задержан, а охранник доставлен в больницу.