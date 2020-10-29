Охоронця консульства Франції поранили у Саудівській Аравії - ЗМІ

Через кілька годин після ймовірного теракту в Ніцці у Саудівській Аравії поранили охоронця французького консульства.

Про інцидент проінформувало державне телебачення Саудівської Аравії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Згідно з повідомленням, охоронець консульства був поранений гострим інструментом у саудівському місті Джидді.

Нападник був заарештований після того, як завдав ножове поранення охоронцеві. За даними ЗМІ, зловмисник є громадянином Саудівської Аравії.

Інцидент стався на тлі конфлікту між Францією та мусульманським світом після того, як президент Еммануель Макрон оголосив рішучі заходи для боротьби з радикальними ісламістами.

Його дії стали реакцією на теракт в середині жовтня біля Парижа, коли екстреміст обезголовив вчителя, який на уроках свободи слова показав учням карикатури на пророка Мухаммеда.

У четвер, 29 жовтня, три людини були вбиті в церкві в Ніцці, напад вважають терактом.

Пізніше в четвер стало відомо, що у французькому Авіньйоні був застрелений чоловік, який погрожував людям ножем і вигукував "Аллаху Акбар".