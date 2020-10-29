Меркель накинулась на популістів, які кажуть про нешкідливість коронавірусу

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що популісти, які стверджують, що коронавірус нешкідливий, небезпечні і безвідповідальні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми знаходимося в драматичній ситуації на початку холодного сезону. Це стосується всіх нас без винятку", - заявила Меркель в нижній палаті парламенту Бундестагу, додавши, що нові обмеження щодо скорочення соціальних контактів були "необхідні і відповідні".

Вона сказала, що популісти, які ставлять під сумнів серйозність кризи, піддають ризику життя людей.

"Брехня і дезінформація, теорії змови і ненависть завдають шкоди не тільки демократичним дебатам, а й боротьбі з вірусом",- заявила вона парламенту у своїй промові, під час якої її критикували ультраправі законодавці "Альтернативи для Німеччини" (AfD).

Критика останніх обмежень виходить з секторів, які постраждають найсильніше, включаючи готельний бізнес і гастрономію.

На більш фундаментальному рівні багато законодавців AfD обурені тим, що вони вважають історичним обмеженням свободи.

"Щоденне бомбардування цифрами зараження явно призначене для того, щоб налякати людей, оскільки більшість з них не бачать COVID у своєму повсякденному житті", - сказав почесний голова AfD Александр Гауланд.

"В ім'я здоров'я громадян (уряд) прийняв рішення про найбільші обмеження свободи в історії цієї республіки", - сказав він.

Стурбована тим, що лікарні будуть перевантажені, Меркель оголосила в середу про місячний карантин з 2 листопада, що включає закриття ресторанів, спортзалів і театрів.

"Зима буде важкою - чотири довгих, важких місяці, - але вона закінчиться", - сказала Меркель.