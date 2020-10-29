Меркель накинулась на популистов, говорящих о безвредности коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что популисты, которые утверждают, что коронавирус безвреден, опасны и безответственны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы находимся в драматической ситуации в начале холодного сезона. Это касается всех нас без исключения", - заявила Меркель в нижней палате парламента Бундестага, добавив, что новые ограничения по сокращению социальных контактов были "необходимыми и соответствующими".

Она сказала, что популисты, которые ставят под сомнение серьезность кризиса, подвергают риску жизни людей.

"Ложь и дезинформация, теории заговора и ненависть наносят ущерб не только демократическим дебатам, но и борьбе с вирусом", - заявила она парламенте в своей речи, во время которой ее критиковали ультраправые законодатели "Альтернативы для Германии" (AfD).

Критика последних ограничений исходит из секторов, которые пострадают больше всего, включая гостиничный и ресторанный бизнес.

На более фундаментальном уровне многие депутаты от AfD возмущены тем, что они считают историческим ограничением свободы.

"Ежедневная бомбардировка цифрами заражения явно предназначена для того, чтобы напугать людей, поскольку большинство из них не видят COVID-19 в своей повседневной жизни", - сказал почетный председатель AfD Александр Гауланд.

"Во имя здоровья граждан (правительство) приняло решение о наибольшем ограничении свободы в истории этой республики", - сказал он.

Обеспокоенная тем, что больницы будут перегружены, Меркель объявила в среду о месячном карантине со 2 ноября, включающем закрытие ресторанов, спортзалов и театров.

"Зима будет тяжелой - четыре долгих, тяжелых месяца, - но она закончится", - сказала Меркель.