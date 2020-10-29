В Італії третій день поспіль антирекорд заражень коронавірусом
Протягом останньої доби в Італії виявили майже 27 тисяч випадків зараження коронавірусом – це найбільше з початку епідемії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.
Згідно з даними МОЗ, за добу було виявлено 26 831 випадок коронавірусу (вчора було 24 991). Померли за останні 24 години 217 (вчора було 205 смертей).
Загалом з початку епідемії в Італії заразилися 616 595, померли – 38 122.
Найбільша кількість позитивних тестів у Ломбардії - 7 339, далі йде Кампанія з 3 103, П'ємонт з 2 585, Венето з 2 109, Лаціо з 1 995.
За добу провели 201452 коронавірусні тести - це новий рекорд, на 2500 більше, ніж вчора.
Також спостерігається стрибок пацієнтів у реанімації. Їх стало на 115 більше за останні 24 години (вчора збільшення було 125). В цілому в реанімації перебуває 1651 пацієнт.
У звичайних палатах зараз налічується 15 964 пацієнти.
У понеділок увечері по всій Італії відбулися протести проти жорстких обмежень, пов'язаних з коронавірусом.
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