В Италии третий день подряд антирекорд заражений коронавирусом

В течение последних суток в Италии обнаружили почти 27 тысяч случаев заражения коронавирусом – это больше всего с начала эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Согласно данным Минздрава, за сутки было выявлено 26 831 случай коронавирус (вчера было 24 991). Умерли за последние 24 часа 217 (вчера было 205 смертей).

Всего с начала эпидемии в Италии заразились 616 595, умерли – 38 122.

Наибольшее количество положительных тестов в Ломбардии-7 339, далее идет кампания из 3 103, Пьемонт из 2 585, Венето из 2 109, Лацио из 1 995.

За сутки провели 201452 коронавирусных теста-это новый рекорд, на 2500 больше, чем вчера.

Также наблюдается скачок пациентов в реанимации. Их стало на 115 больше за последние 24 часа (вчера увеличение было 125). В общей сложности в реанимации находится 1651 пациент.

В обычных палатах сейчас насчитывается 15 964 пациента.