Лідери ЄС засудили напади у Франції

Лідери Європейського союзу виступили зі спільною заявою після нападів у Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст заяви.

"Ми, європейські лідери, вражені і засмучені терористичними актами у Франції. Ми найрішучішим чином засуджуємо ці напади, які являють собою посягання на наші спільні цінності" - йдеться у заяві.

Лідери ЄС висловили солідарність з Францією, з французьким народом і урядом Франції в спільній і постійній боротьбі з тероризмом і насильницьким екстремізмом.

"Ми закликаємо лідерів усього світу прагнути до діалогу і взаєморозуміння між громадами і релігіями, а не до розколу" - наголошується у заяві.

Нагадаємо, нападник з ножем вбив трьох людей в церкві у французькому місті Ніцца в четвер. о.

Мер Ніцци заявив, що в самому серці базиліки Нотр-Дам відбувся терористичний акт. Прокуратура по боротьбі з тероризмом почала розслідування вбивства.

На додачу в ході окремого інциденту французька поліція в четвер застрелила нападника в Авіньйоні на південному сході країни.

Після цього прем'єр-міністр Жан Кастекс оголосив найвищий рівень терористичної загрози в країні.