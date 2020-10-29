Лидеры ЕС осудили нападения во Франции

Лидеры Европейского союза выступили с совместным заявлением после нападений во Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст заявления.

"Мы, европейские лидеры, поражены и расстроены террористическими актами во Франции. Мы самым решительным образом осуждаем эти нападения, которые представляют собой посягательство на наши общие ценности", - говорится в заявлении.

Лидеры ЕС выразили солидарность с Францией, с французским народом и правительством Франции в совместной и постоянной борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом.

" Мы призываем лидеров всего мира стремиться к диалогу и взаимопониманию между общинами и религиями, а не к расколу " - отмечается в заявлении.

Напомним, нападавший с ножом убил трех человек в церкви во французском городе Ницца в четверг.

Мэр Ниццы заявил, что в самом сердце базилики Нотр-Дам состоялся террористический акт.

Вдобавок в ходе отдельного инцидента французская полиция в четверг застрелила нападавшего в Авиньоне на юго-востоке страны.

После этого премьер-министр Жан Кастекс объявил наивысший уровень террористической угрозы в стране.