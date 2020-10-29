Уряд зобов’язав органи влади не виконувати рішення КС, яке вбивало антикорупційну систему

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписав урядове розпорядження, яке зобов’язує низку органів влади не виконувати рішення КС, яке руйнує антикорупційну систему.

Відповідний документ опублікований на сайті Кабінету міністрів.

Документ, датований 29 жовтня, доручає низці органів влади діяти всупереч рішенню КС.

Зокрема, він доручив Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) "забезпечити відкритий цілодобовий доступ на своєму офіційному веб-сайті до публічної частини Єдиного державного реєстру (електронних) декларацій". Як відомо, одним з ключових пунктів скандального рішення КС було закриття публічного доступу до реєстру декларацій.

Аналогічно, Камбін доручив НАЗК "забезпечити проведення спеціальних перевірок", обов’язкових при призначенні посадовців.

Для забезпечення ефективної роботи НАЗК уряд також зобов’язав інші органи влади надати агентству автоматизований доступ до необхідних інформаційних систем, реєстрів, банків даних, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом тощо.

Раніше низка міжнародних партнерів заявили, що рішення КС поставило під сумнів міжнародні зобов'язання України.

У відповідності до аналізу Європравди, скандальне рішення, оприлюднене КС 28 жовтня, у разі безумовного виконання було би здатне завдати непоправної шкоди євроінтеграції України. Детальніше про це у редакційній статті "Корупційний суд України: чому скандальне рішення КС руйнує не тільки безвізовий режим"