Правительство обязало власть не выполнять решение КС, убивавшее антикоррупционную систему

Премьер-министр Денис Шмигаль подписал правительственное распоряжение, обязывающее ряд органов власти не выполнять решения КС, которое разрушает антикоррупционную систему.

Соответствующий документ опубликован на сайте Кабинета министров.

Документ, датированный 29 октября, поручает ряде органов власти действовать вопреки решению КС.

В частности, он поручил Национальному агентству по предупреждению коррупции (НАПК) "обеспечить открытый круглосуточный доступ на своем официальном сайте к публичной части Единого государственного реестра (электронных) деклараций". Как известно, одним из ключевых пунктов скандального решения КС было закрытие публичного доступа к реестру деклараций.

Аналогично, Камбин поручил НАПК "обеспечить проведение специальных проверок", обязательных при назначении ряда должностных лиц.

Для обеспечения эффективной работы НАПК правительство также обязало другие органы власти предоставить агентству автоматизированный доступ к необходимым информационных систем, реестров, банков данных, в том числе содержащих информацию с ограниченным доступом и тому подобное.

Ранее ряд международных партнеров заявили, что решение КС поставило под сомнение международные обязательства Украины.

В соответствии с анализом Европравды, скандальное решение, опубликованное КС 28 октября, в случае безусловного исполнения было бы способно нанести непоправимый вред евроинтеграции Украины. Подробнее об этом в редакционной статье "Коррупционный суд Украины: почему скандальное решение КС разрушает не только безвизовый режим"