У Німеччині урочистості з нагоди річниці возз'єднання обмежили через пандемію

На тлі пандемії COVID-19 влада Німеччини обмежила офіційні урочистості та інші святкові заходи з нагоди 30-ї річниці возз'єднання Німеччини.

Про це йдеться в публікації Deutsche Welle, пише "Європейська правда".

В суботу, 3 жовтня, головний урочистий захід за участі керівництва країни відбудеться в Потсдамі. Цього дня в католицькій Церкві святих Петра і Павла розпочалося екуменічне богослужіння з нагоди свята.

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Згідно з програмою заходу та вимогами дотримуватися мінімальної дистанції, в цьому богослужінні змогли взяти участь тільки 130 гостей.

На другому офіційному заході будуть присутні 230 гостей. Саме під час цієї частини урочистостей з промовою має виступити президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр. Очікується також участь канцлерки Німеччини Анґели Меркель, голови Бундестагу Вольфганга Шойбле та інших високопосадовців, зокрема, голів земельних парламентів та урядів.

Скасовано або перенесено на пізніший термін багато запланованих заходів. Замість великих масових заходів у центрі Потсдама протягом чотирьох тижнів тривала виставка Unity Expo, фінальна частина якої відбудеться цими вихідними.