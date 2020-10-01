У Німеччині починають дослідження на антитіла у 34 тисяч добровольців

Німецький Інститут Роберта Коха (RKI) і Німецький інститут економічних досліджень (DIW) розпочинають нове велике дослідження на виявлення антитіл у населення, присвячене поширенню коронавірусу в країні.

Про це йдеться в публікації німецького видання Spiegel Online, пише "Європейська правда".

У дослідженні візьмуть участь 34 тисячі дорослих німців. Зразки та дані будуть зібрані до кінця грудня, повідомляє RKI. Таким чином вперше будуть зібрані значущі результати щодо статусу антитіл у населенні по всій Німеччини.

Серед іншого дослідження встановить, скільки людей вже перенесли інфекцію, наскільки великою є кількість незареєстрованих випадків і які категорії людей найбільш уразливі до вірусу.

Учасників також опитають в рамках соціально-економічної панелі, зокрема, з’ясують їхні умови життя, дохід, роботу і освіту.

Дослідження триватиме до кінця року і участь у ньому є добровільною.

"Дослідження розширить наше попереднє бачення картини захворювання Sars-CoV-2 в Німеччині", - сказав президент RKI Лотар Вілер.

Він додав, що воно також дозволить оцінити, як пов'язані соціальний стан і умови життя людей та ризик зараження Sars-CoV-2.

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