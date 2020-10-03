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В Германии торжества по случаю годовщины воссоединения ограничили из-за пандемии

Суббота, 3 октября 2020, 12:44

На фоне пандемии COVID-19 власти Германии ограничили официальные торжества и другие праздничные мероприятия по случаю 30-й годовщины воссоединения Германии.

Об этом говорится в публикации Deutsche Welle, пишет "Европейская правда".

В субботу, 3 октября, главное торжественное мероприятие с участием руководства страны состоится в Потсдаме. В этот день в католической церкви святых Петра и Павла началось экуменическое богослужение по случаю праздника.

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Согласно программе мероприятия и требованиям соблюдать минимальную дистанцию, в этом богослужении смогли принять участие только 130 гостей.

На втором официальном мероприятии будут присутствовать 230 гостей. Именно во время этой части торжеств с речью должен выступить президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Ожидается также участие канцлера Германии Ангелы Меркель, председателя Бундестага Вольфганга Шойбле и других чиновников, в частности, председателей земельных парламентов и правительств.

Отменено или перенесено на более поздний срок много запланированных мероприятий. Вместо массовых мероприятий в центре Потсдама в течение четырех недель продолжалась выставка Unity Expo, финальная часть которой состоится в эти выходные.

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