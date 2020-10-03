В Германии торжества по случаю годовщины воссоединения ограничили из-за пандемии
На фоне пандемии COVID-19 власти Германии ограничили официальные торжества и другие праздничные мероприятия по случаю 30-й годовщины воссоединения Германии.
Об этом говорится в публикации Deutsche Welle, пишет "Европейская правда".
В субботу, 3 октября, главное торжественное мероприятие с участием руководства страны состоится в Потсдаме. В этот день в католической церкви святых Петра и Павла началось экуменическое богослужение по случаю праздника.
Согласно программе мероприятия и требованиям соблюдать минимальную дистанцию, в этом богослужении смогли принять участие только 130 гостей.
На втором официальном мероприятии будут присутствовать 230 гостей. Именно во время этой части торжеств с речью должен выступить президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Ожидается также участие канцлера Германии Ангелы Меркель, председателя Бундестага Вольфганга Шойбле и других чиновников, в частности, председателей земельных парламентов и правительств.
Отменено или перенесено на более поздний срок много запланированных мероприятий. Вместо массовых мероприятий в центре Потсдама в течение четырех недель продолжалась выставка Unity Expo, финальная часть которой состоится в эти выходные.