Число жертв землетрусу в Туреччині зросло до 25, понад 800 постраждали

У Туреччині кількість загиблих в результаті руйнівного землетрусу, що стався у п’ятницю, зросла до 25, постраждали 804 жителі заходу країни.

Про це заявили в Управлінні із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Anadolu.

За даними AFAD, слідом за потужним землетрусом магнітудою 6.6 стався 341 слабший поштовх силою понад 4 бали.

743 жителі постраждали в місті Ізмір, 5 в провінції Маніса, 2 в Баликесірі і 54 в провінції Айдин.

Нагадаємо, у другій половині дня п’ятниці у районі грецького острова Самос і прибережної зони Туреччини стався потужний землетрус.

Епіцентр поштовхів був в Егейському морі біля узбережжя району Сеферхісар провінції Ізмір. Осередок землетрусу розташовувався на глибині 16,5 км.

Найбільше руйнувань і жертв землетрус спричинив у турецькому Ізмірі, третьому за величиною місті Туреччини. Там обвалилось щонайменше 20 будівель, виникли невеликі хвилі цунамі.

Користувачі соцмереж та медіа опублікували фото та відео наслідків землетрусу.

Двоє школярів загинули на грецькому острові Самос.