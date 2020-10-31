Число жертв землетрясения в Турции возросло до 25, более чем 800 пострадали

В Турции число погибших в результате разрушительного землетрясения, произошедшего в пятницу, возросло до 25, пострадали 804 жители запада страны.

Об этом заявили в Управлении по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Anadolu.

По данным AFAD, вслед за мощным землетрясением магнитудой 6.6 произошел 341 более слабый толчок силой больше чем 4 балла.

743 жители пострадали в городе Измир, 5 в провинции Мугла, 2 в Балыкесир и 54 в провинции Айдын.

Напомним, во второй половине дня пятницы в районе греческого острова Самос и прибрежной зоны Турции произошло мощное землетрясение.

Эпицентр толчков находился в Эгейском море у побережья района Сеферхисар провинции Измир. Очаг землетрясения располагался на глубине 16,5 км.

Больше всего разрушений и жертв землетрясение вызвало в турецком Измире, третьем по величине городе Турции. Там обрушилось не менее 20 зданий, возникли небольшие волны цунами.

Пользователи соцсетей и медиа опубликовали фото и видео последствий землетрясения

Двое школьников погибли на греческом острове Самос.