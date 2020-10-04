Вірмени опублікували докази обстрілу житлових районів касетними бомбами
Столиця самопроголошеної "республіки Арцах", що фактично контролюється Вірменією, потрапила під обстріл касетними бомбами, які несуть особливу загрозу мирному населенню.
Про це свідчить відео, оприлюднене де-факто владою "Арцаху"
Вірменська влада неодноразово заявляла про нібито використання Азербайджаном касетних бомб при обстрілі житлових районів карабаських міст, а також демонструвала нерозірвані залишки таких боєприпасів. Однак оприлюднене у неділю відео стало найпереконливішим доказом того що дані припаси застосовуються у Карабасі.
На відеоролику, відзнятому автомобільним відеореєстратором, зафіксований початок авіаобстрілу, про який попереджає сигнал тривоги.
Після цього на вулиці, де, як видно, розташовані житлові будинки та припарковані автомобілі, починають лунати вибухи.
З відео очевидно, що йдеться саме про вибух касетного боєприпасу – бомби, спорядженої великою кількістю менших вибухових елементів.
Касетні бомби вважають украй негуманним засобом ведення війни, оскільки вони розраховані на ураження передусім незахищеного, у тому числі мирного населення, а не броньованих військових об’єктів. Крім того, елементи, що не розірвалися після падіння такого боєприпаси, тривалий час лишаються вибухонебезпечними. Втім, у світі не діє абсолютної заборони використання касетних бомб.
Міжнародна конвенція про їхню заборону набула чинності лише у 2010 році і діє у державах, що її ратифікували; втім, Вірменія та Азербайджан не є сторонами даного договору.
Детальніше про ситуацію в Карабасі та про основні загрози даної війни читайте в статті "Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на запитання про нову війну на Кавказі"