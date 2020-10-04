Армяне опубликовали доказательства обстрела жилых районов кассетными бомбами
Столица самопровозглашенной "республики Арцах", фактически контролируемой Арменией, попала под обстрел кассетными бомбами, которые несут особую угрозу мирному населению.
Об этом свидетельствует видео, обнародованное де-факто властями "Арцаха"
Армянская власть неоднократно заявляла о якобы использовании Азербайджаном кассетных бомб при обстреле жилых районов карабахских городов, а также демонстрировала неразорвавшиеся остатки таких боеприпасов. Между тем, обнародованное в воскресенье видео стало самым убедительным доказательством того, что данные припасы применяются в Карабахе.
На видеоролике, снятом автомобильным видеорегистратором, зафиксировано начало авиаобстрела, о котором предупреждает сигнал тревоги.
После этого на улице, где, судя по видео, расположены жилые дома и стоят припаркованные автомобили, начинают звучать взрывы.
По видео очевидно, что речь идет именно о взрыве кассетного боеприпаса - бомбы, оснащенной большим количеством меньших взрывчатых элементов.
Кассетные бомбы считают крайне негуманным способом ведения войны, поскольку они рассчитаны на поражение прежде всего незащищенного, в том числе мирного населения, а не бронированных военных объектов. Кроме того, неразорвавшиеся элементы таких боеприпасов длительное время остаются взрывоопасными. Впрочем, в мире не действует абсолютного запрета использования кассетных бомб.
Международная конвенция об их запрете вступила в силу только в 2010 году и действует в государствах, которіе ее ратифицировали. Однако Армения и Азербайджан не являются сторонами данного договора.
Подробнее о ситуации в Карабахе и об основных угрозах этой войны читайте в статье: "Карабах, не похожий на Донбасс 8 ответов на вопросы о новой войне на Кавказе"